السعودية.. قرار جديد بشأن الحجر المؤسسي للقادمين

الوكيل الإخباري - أعلنت السعودية عن "تقليص مدة الحجر المؤسسي إلى 5 أيام للقادمين إلى المملكة السعودية من الدول المسموح القدوم منها، بشرط محدد".

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وأكد مركز الاتصال والإعلام الجديد في السعودية تقليص مدة الحجر المؤسسي، الذي يشمل غير المحصنين ضد فيروس كورونا والحاصلين على جرعة واحدة من لقاح ضد هذا الفيروس، إلى 5 أيام، للقادمين إلى المملكة السعودية من الدول المسموح القدوم منها، بشرط "إجراء اختبارات فيروس كورونا"، مع "ضرورة تسجيل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلكترونيا لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، و حاملي التأشيرات بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم".



وأشار المركز إلى أن ذلك يأتي "للمساهمة في تسريع إجراءات دخولهم عبر منافذ السعودية، تماشيا مع جهود المملكة السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا".

روسيا اليوم