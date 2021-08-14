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السبت، 14-08-2021 11:13 ص

السعودية.. كلفة استقدام العمالة المنزلية تثير الجدل

السعودية


الوكيل الإخباري - كما هو معمول في دول الخليج العربية، طالبت مكاتب استقدام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية بفتح مفاوضات مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية لتحديد الأسعار وتثبيتها.

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و بالتعاون مع مكاتب العمل الخارجية، طالب أصحاب مكاتب استقدام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بفتح مفاوضات مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية بالتعاون مع مكاتب العمل الخارجية لتحديد الأسعار وتثبيتها ومراقبة المكاتب السعودية والأجنبية.


وفي هذا السياق، أوضح أصحاب المكاتب أن "العاملة المنزلية من أي بلد أجنبي تستقدم للسعودية بسعر عالٍ، بينما تذهب لدول خليجية أخرى بأقل من ذلك بكثير".


هذا وكشف مواطنون أن "برنامج "مساند" الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية أخيرا، يعد مميزا لجهة مكاتب الاستقدام الداخلية، لكن تطبيقه على الدول التي يتم الاستقدام منها تشوبه إشكالات يجب النظر فيها وحلها بشكل سريع، والمأمول فتح الاستقدام بشكل موسع من دول شرق آسيا حتى يحدث توازن في أسعار الاستقدام"، بحسب صحيفة "عكاظ".


وفي تصريحات لـ"عكاظ"، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها "تعمل على زيادة دول العمالة المنزلية، وتقوم بالتنسيق مع عدد من الدول لإبرام اتفاقيات في هذا الشأن".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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