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الثلاثاء، 06-04-2021 02:17 م

حوار أخوي معمق مع وزير خارجية السعودية

السعودية: لم نطالب بالإفراج عن أشخاص بالأردن

سع
علم المملكة العربية السعودية


الوكيل الإخباري -كشفت وزارة الخارجية السعودية، أنها لم تقدم أية طلبات من الأردن بشأن الافراج عن أشخاص.

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وأضافت الوزارة السعودية، لشبكة CNN، وفق رصد "الوكيل الإخباري" ، أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان كان في عمان لتأكيد التضامن ودعم المملكة العربية السعودية للمملكة الأردنية، لافتة إلى أن “الوزير لم يناقش أي مسائل أخرى أو قدم أي طلبات”.


وكان وزير الخارجية أيمن الصفدي قد نشر تغريدة عن لقائه بنظيره السعودي، قال فيها: ” حوار أخوي معمق مع وزير خارجية السعودية الشقيقة الذي وصل المملكة أمس حاملًا رسالة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني من أخيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز. أكدنا تضامن المملكتين الشقيقتين في مواجهة جميع التحديات وتطوير العلاقات التاريخية في مختلف المجالات”.

 

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