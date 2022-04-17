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الأحد، 17-04-2022 07:26 ص

السعودية .. مسؤول يكشف عن رقم مهول من الهدر الغذائي سنويا

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الوكيل الإخباري - كشف مدير برنامج الحد من الهدر في الغذاء في السعودية زيد الشبانات، أمس السبت، أن قيمة الهدر الغذائي في المملكة السعودية تتجاوز 40 مليار ريال سنويا.

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وأضاف الشبانات في حديث لقناة "الإخبارية": "يتصدر قائمة الأطعمة المهدرة الأرز، وتصل نسبته إلى 30 بالمئة من قيمة الطعام المهدر، ويليه الدقيق والخبز، وتصل نسبته إلى 25% من قيمة الطعام المهدر".


ويستهدف البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء، نشر الوعي بأهمية التنويع الغذائي، والمشاركة في التوعية بأهمية التنويع الغذائي، والمساهمة في زيادة مصادر البروتين.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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