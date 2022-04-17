السعودية .. مسؤول يكشف عن رقم مهول من الهدر الغذائي سنويا

الوكيل الإخباري - كشف مدير برنامج الحد من الهدر في الغذاء في السعودية زيد الشبانات، أمس السبت، أن قيمة الهدر الغذائي في المملكة السعودية تتجاوز 40 مليار ريال سنويا.

اضافة اعلان



وأضاف الشبانات في حديث لقناة "الإخبارية": "يتصدر قائمة الأطعمة المهدرة الأرز، وتصل نسبته إلى 30 بالمئة من قيمة الطعام المهدر، ويليه الدقيق والخبز، وتصل نسبته إلى 25% من قيمة الطعام المهدر".



ويستهدف البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء، نشر الوعي بأهمية التنويع الغذائي، والمشاركة في التوعية بأهمية التنويع الغذائي، والمساهمة في زيادة مصادر البروتين.

روسيا اليوم