السعودية .. مكافات مالية لمن يقدم حلول لتحسين تجربة الحج والعمرة - رابط

الوكيل الإخباري-أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية ، مسابقة ، تتمثل ب 3 مراكز للفائزين ، وذلك من خلال تقديم أفكار مبتكرة لحلول تساهم في تحسين تجربة الحاج والمعتمر .

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حيث أرفقت وزارة الحج والعمرة ، عبر تويتر، رابطا للتسجيل في المسابقة ، عبر منصة الابتكار المفتوح : انقر هنا

وأوضحت ان الفائزين سيحصلون على مكافات مالية تتمثل ب 3 مراكز :

الفائز بالمركز الأول 50.000 ريال سعودي / المركز الثاني 20.000 ريال سعودي/ المركز الثالت 10.000 ريال سعودي.