السعودية .. مكافات مالية لمن يقدم حلول لتحسين تجربة الحج والعمرة - رابط

الوكيل الإخباري-أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية ، مسابقة ، تتمثل ب 3 مراكز للفائزين ، وذلك من خلال تقديم أفكار مبتكرة لحلول تساهم في تحسين تجربة الحاج والمعتمر .
حيث أرفقت وزارة الحج والعمرة ، عبر تويتر، رابطا للتسجيل في المسابقة ، عبر منصة الابتكار المفتوح : انقر هنا
وأوضحت ان الفائزين سيحصلون على مكافات مالية تتمثل ب 3 مراكز :
الفائز بالمركز الأول 50.000 ريال سعودي / المركز الثاني 20.000 ريال سعودي/ المركز الثالت 10.000 ريال سعودي.
كن أحد الفائزين بجوائز تحدي وزارة الحج والعمرة— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) April 6, 2022
عبر المساهمة في تقديم أفكار مبتكرة لحلول تساهم في تحسين تجربة الحاج والمعتمر.
لمعرفة التفاصيل سجل الآن عبر منصة الابتكار المفتوح https://t.co/87I2rousrK #الابتكار_المفتوح pic.twitter.com/EYqtgwE7A0