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الأربعاء، 25-08-2021 04:09 م

السعودية: منح نحو 100 مواطن وسام الملك عبدالعزيز

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‬الوكيل الاخباري- وافق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح 96 مواطنا ومواطنة وسام "الملك عبدالعزيز" من الدرجة "الثالثة"، لتبرع كل منهم بأحد أعضائه البشرية الرئيسية.

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وفي خطوة غير مسبوقة، سجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، محمد بن سلمان، في برنامج التبرع بالأعضاء، في مايو الماضي.

وأفيد بأن الهدف من ذلك يتمثل في تشجيع القيادة السعودية عموم المواطنين والمقيمين على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي المتخصص.

ووُصفت هذه المبادرة بأنها غير مستغربة، وهي تأتي "في إطار ما يحظى به مرضى الفشل العضوي النهائي من عناية بالغة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتشجيعا من القيادة لعموم المواطنين والمقيمين على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء؛ لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى الذين تتوقف حياتهم على زراعة عضو جديد"، مثل الكبد، الكلية، الرئة، وغيرها.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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