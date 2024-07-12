السعودية : موجة حر شديدة تضرب عدة مناطق في البلاد

الوكيل الإخباري- تشهد مناطق واسعة من السعودية ارتفاعًا حادًا في درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث من المتوقع أن تلامس درجات الحرارة العظمى 50 درجة مئوية في بعض المناطق.

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وتشمل المناطق الأكثر تأثرًا حفر الباطن والمناطق الحدودية مع الكويت وعموم الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية، بما في ذلك القيصومة والنعيرية والأحساء، وصولاً إلى الربع الخالي.



يعزى هذا الارتفاع الشديد في درجات الحرارة إلى اشتداد القبة الحرارية على شبه الجزيرة العربية وتمركزها في الأجزاء الشرقية منها، مما يجعل تلك المناطق الواقعة شرق المملكة تحت تأثير المركز اللاهب للكتلة الحارة.



في الوقت نفسه، من المتوقع استمرار تدفق كميات من الرطوبة على أجزاء من جنوب غرب السعودية ، خاصة على بعض المرتفعات الجبلية من جازان وعسير. ومن المتوقع أن تتسبب هذه الرطوبة في هطول زخات رعدية من الأمطار بغزارة متفاوتة خلال ساعات ما بعد الظهر في عطلة نهاية الأسبوع.



وتشير التوقعات الحالية إلى أن فرص الأمطار على مرتفعات جنوب غرب السعودية ستزداد غزارة في بعض الأحيان، وقد تترافق مع حدوث عواصف رعدية وتساقط البرد، وقد تمتد أحيانًا لتشمل بعض المناطق جنوب منطقة الطائف.



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