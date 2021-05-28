الجمعة 28-05-2021
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الجمعة، 28-05-2021 08:34 م

السعودية : نحذر من جائحة تدخين التبغ

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الوكيل الاخباري - ذكرت وسائل اعلام سعودية نقلا عن وكيل وزارة الصحة السعودية الدكتور عبدالله عسيري ان السعودية تحذر من جائحة خطيرة .

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وقال عسيري " نحذر من جائحة تدخين التبغ فان مدخني التبغ حول العالم عددهم مليار و مائة مليون ، و ينتج عن ذلك مليون وفاة أي 1 من كل 5 وفيات من الذكور سببها تدخين التبغ ".

 

 




 

 


 

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