السعودية : نحذر من جائحة تدخين التبغ

الوكيل الاخباري - ذكرت وسائل اعلام سعودية نقلا عن وكيل وزارة الصحة السعودية الدكتور عبدالله عسيري ان السعودية تحذر من جائحة خطيرة .
وقال عسيري " نحذر من جائحة تدخين التبغ فان مدخني التبغ حول العالم عددهم مليار و مائة مليون ، و ينتج عن ذلك مليون وفاة أي 1 من كل 5 وفيات من الذكور سببها تدخين التبغ ".
وكيل وزارة الصحة د. عبدالله عسيري يُحذر من جائحة " تدخين التبغ "، مؤكداً بأن مدخني التبغ حول العالم عددهم مليار و 100 مليون ، و ينتج عن ذلك مليون وفاة أي 1 من كل 5 وفيات في الذكور سببها تدخين التبغ.— خبر عاجل (@AJELNEWS24) May 28, 2021
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