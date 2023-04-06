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الخميس، 06-04-2023 01:50 م

السعودية وإيران تتفقان على جدول زمني لإعادة فتح السفارات

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الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ردا على سؤال حول لقائه ومفاوضاته مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الخميس في بكين، إن المفاوضات كانت جيدة وتمضي قدما.

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من جهته، قال السفير الإيراني في الصين محمد كشاورز زاده إنه، بحسب البيان، سيعاد فتح سفارتي إيران والسعودية في الرياض وطهران قريبا وستعود العلاقات إلى طبيعتها، مشيرا إلى أنه تم تحديد جدول زمني لإعادة فتح سفارتي البلدين، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

ووقع الوزيران بيانا مشتركا، ركز على المضي باتخاذ إجراءات فتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران، وقنصليتيهما في جدة ومشهد في المدة المتفق عليها، واستئناف الرحلات الجوية، وتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين، كذلك تفعيل اتفاقيتي التعاون الأمني، والتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.

وكانت الرياض وطهران أعلنتا في 10 مارس الفائت الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين.


 




 

 


 

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