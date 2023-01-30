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الإثنين، 30-01-2023 09:19 ص

السعودية.. وزارة التعليم تعلن عن محظورات في المدرسة

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الوكيل الإخباري- منعت وزارة التعليم السعودية العقاب البدني أو اللفظي أو النفسي، ودعت إلى تعديل وتقويم سلوكيات الطلاب والرفع من تحصيلهم العلمي بالطرق والإجراءات التربوية الصحيحة.

 ومنعت الوزارة إدارات المدارس من إخراج الطالب من الفصل الدراسي، وإيقافه طوال الحصة الدراسية أو جزء منها، كما منعت استخدام الألفاظ غير اللائقة وحرمان الطالب من الفسحة والخروج إلى دورة المياه.

وأكدت الوزارة أن على الجميع الرجوع في معالجة مشكلات الطلاب السلوكية والتربوية إلى الأساليب التربوية الصحيحة وتطبيق قواعد المواظبة وتفعيل دور لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة، والالتزام بالتعاميم والتوجيهات الواردة واتباع الأساليب التربوية في التعامل، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات المتبعة في حق كل معلم أو معلمة يخالف ذلك.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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