الأربعاء 08-09-2021
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الأربعاء، 08-09-2021 12:33 م

السعودية: وقف العمل بقرار تعليق السفر الى ثلاث دول

السعودية


الوكيل الإخباري - أعلنت السعودية، الليلة الماضية، وقف العمل بقرار تعليق السفر مع الإمارات العربية وجنوب أفريقيا والبرازيل، مؤكدة فتح جميع المنافذ أمام القادمين والمغادرين.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله، إن قرار إعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، الذي يبدأ العمل فيه اعتبارا من اليوم الأربعاء جاء بناء على توصيات السلطات الصحية ونتيجة استقرار الوضع الوبائي، بما يخص جائحة كورونا، ونتيجة المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليا وعالميا.


وشدد على أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي في العالم.

 

بترا


 




 

 


 

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