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الثلاثاء، 07-09-2021 11:06 م

السعودية: وقف تعليق القدوم إلى المملكة من ثلاث دول

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الوكيل الإخباري - قررت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء، إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة من الإمارات وجنوب افريقيا والأرجنتين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتبارًا من صباح غد.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضح مصدر بالوزارة ان القرار يشمل أيضاً السماح بالسفر إلى هذه الدول، مشيرا الى أن ذلك جاء بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة عن تطورات جائحة كورونا ومدى استقرار الوضع الوبائي في جميع دول العالم.

 

بترا

 

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