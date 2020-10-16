السعودية : يمكن حل الخلاف مع قطر قريباً

الوكيل الاخباري - أعرب وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله عن أماله في أن يتم عقد اتفاق ينهي النزاع بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب، وقطر من الجانب الآخر.

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وقال الوزير خلال كلمته بمؤتمر افتراضي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إنه يأمل أنه قد يكون من الممكن قريبا حل النزاع الذي دفع المملكة والإمارات والبحرين ومصر إلى قطع العلاقات السياسية والتجارية وحركة النقل مع قطر في منتصف عام 2017 .



وأضاف الوزير: "نأمل أن نتمكن من إيجاد طريق للمضي قدما لمعالجة المخاوف الأمنية المشروعة، التي دفعتنا إلى اتخاذ القرارات التي اتخذناها".

المصدر - سبوتنك



