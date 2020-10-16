الجمعة 16-10-2020
الوكيل الاخباري

بدء حظر التجول الشامل في جميع مناطق المملكة

اطلاق صافرات الانذار تمهيداً لبدء الحظر الشامل

المغرب يسجل 46 وفاة جراء كورونا

فرنسا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا

تركيا تسجل 66 وفاة بفيروس كورونا

الصحة البريطانية: 18980 إصابة و 138 وفاة جديدة بكورونا

إيطاليا تسجل 83 وفاة و 8804 إصابات جديدة بكورونا

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعتذر عن استقبال المراجعين بعد ثبوت إصابات بكورونا

وجوه سمراء ... لاخترناكم من جديد

الجزائر: 8 وفيات و 193 إصابة جديدة بكورونا




الجمعة، 16-10-2020 04:36 ص

السعودية : يمكن حل الخلاف مع قطر قريباً

هل-تصالح-قطر-والسعودية-كاف-لحل-الأزمة-الخليجية


الوكيل الاخباري - أعرب وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله عن أماله في أن يتم عقد اتفاق ينهي النزاع بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب، وقطر من الجانب الآخر.

اضافة اعلان

وقال الوزير خلال كلمته بمؤتمر افتراضي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إنه يأمل أنه قد يكون من الممكن قريبا حل النزاع الذي دفع المملكة والإمارات والبحرين ومصر إلى قطع العلاقات السياسية والتجارية وحركة النقل مع قطر في منتصف عام 2017 . 

وأضاف الوزير: "نأمل أن نتمكن من إيجاد طريق للمضي قدما لمعالجة المخاوف الأمنية المشروعة، التي دفعتنا إلى اتخاذ القرارات التي اتخذناها".

 

المصدر - سبوتنك 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1381935

ترامب : سأفوز ولن يكون هناك نقل للسلطة

f1cb6aeae8caf3d2612164dc15684c4a

الافراج عن زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير

image (2)

السعودية.. تصاريح الزيارة والعمرة مجاناً

1229045728

الرئيس القرغيزي يعلن استقالته من منصبه

اس

أكبر عملية تبادل لأسرى الأزمة اليمنية اليوم

0e9cea76-0e17-11eb-94e0-02af7fd927c6_image_hires_213140

في محاولة لإنهاء التظاهرات.. تايلاند تحظر التجمّعات لأكثر من 4 أشخاص

أخبار متعلقة
ff

الجزائر : زيارة رسمية اليوم يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي

4b57740a2a24edd8969258db3bda93ac

قتلى في تجدد الاشتباكات في كاراباخ

1045676310

مدمرة أمريكية تقترب من الساحل الفنزويلي وتثير القلق

5f764fe74c59b71f6949217c

بومبيو: ندعو أرمينيا وأذربيجان لوقف إطلاق النار

5f70e1354236047f4f32be01

بومبيو يزور اليونان للدعوة لنزع التوتر في شرق المتوسط

77bc7d05-813a-415e-9964-bcc5819a574e_16x9_1200x676

تطورات قضية احتجاز ناقلة النفط صافر