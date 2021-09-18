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السبت، 18-09-2021 04:21 م

السعودية: 10 ملايين شخص أدوا العمرة منذ عودتها التدريجية

الحج


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم السبت أداء 10 ملايين شخص للعمرة منذ عودتها التدريجية، لافتة إلى أن عدد التأشيرات مع بداية موسم العمرة تجاوز 12 ألفا من مختلف الدول.

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وتطبق السلطات السعودية الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية، التي تحقق منع انتشار فيروس كورونا و متحوراته.


وتعمل الوزارة السعودية لتنفيذ الخطط التي ترتكز على المحاور الصحية والأمنية والتنظيمية، والسعي ضمن خطة استراتيجية للتوسع وزيادة الطاقة الاستيعابية للوصول إلى 3.5 ملايين معتمر وزائر ومصل شهرياً.


وأوضح نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح بن سليمان مشاط، أن الطاقة الاستيعابية الحالية تبلغ 70 ألف معتمر يومياً موزعين على ثماني فترات تشغيلية.


وشدد مشاط على أن أخذ جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، شرط أساسي لمنح التصاريح للراغبين في أداء مناسك العمرة، والصلاة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي.

 

البيان


 




 

 


 

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