السعودية.. 3 مقاطع "مسيئة" لموسم الحج تثير تفاعلا يرد عليها أمير سعودي

الوكيل الإخباري- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع توجه انتقادات لموسم الحج 2024 تطرق لها الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، برد عبر منشور على صفحته بمنصة "تويتر" سابقاً.

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وقال الأمير في منشوره: "فيديو لشخص يرتدي ملابس الإحرام فيما يبدو أنه سرير مستشفى، يتحدث فيه عن أهوال ومآسي ووفيات كبيرة وانعدام خدمات وتفرقة في الحج.. وهو في الأساس ليس في السعودية بل قرر أن يرتدي الإحرام ويؤدي مناسك الحج في الفيوم!"



وتابع الأمير: "وآخر في بلد آخر يجري لقاءً تلفزيونيًا مسيئًا للسعودية، ويظهر في الفيديو مرتديًا رداء الإحرام، ولكن هناك من صوره من بعد يظهر أنه يرتدي جينز.. وآخرون يظهرون في صورة بملابسهم وخناجرهم يحملون شعارات سياسية ويدّعون أنهم على صعيد عرفات يوم التاسع من ذي الحجة (أين الإحرام)."



وأضاف الأمير قائلاً: "هناك نماذج أخرى على هذه الشاكلة.. لا مانع من أن تكرهوا السعودية وتفتروا عليها وتمارسوا الافتراء والكذب وتلوّوا عنق الحقيقة بل تكسروه!.. لكن ابذلوا جهداً أكبر في الفبركة! اللهم لك الحمد على جميع نعمك التي لا تعد ولا تحصى.. ومن أقلها أن هؤلاء هم من يعادوننا ويكرهوننا.."

فديو لشخص يرتدي ملابس الإحرام في مايبدو أنه سرير مستشفى يتحدث فيه بانهيار عن ما عايشه من أهوال ومآسي ووفيات كبيرة وانعدام خدمات وتفرقة في الحج

وهو أساسًا ليس في السعودية بل قرر أن يرتدي الإحرام ويؤدي مناسك الحج في الفيوم!..

وآخر في بلد آخر يجري لقاءً تلفزيونيًا مسيئًا للسعودية… — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) June 19, 2024

سي ان ان