السبت 22-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الخلايلة : الوزارة نفذت خطة الحج الموافق عليها من مجلس الوزراء بنسبة 100 %

شهيدان وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

تطبيق يحوّل الصراخ على الهاتف إلى كلام هادئ

"المستقلة للانتخاب" تنشر قرارات الاعتراض على الغير اليوم

مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث إطلاق نار بولاية أمريكية

ارتفاع سعر الخيار في السوق المركزي .. الكيلو يصل إلى 40 قرشا

فلسطين .. 50 ألف طالب وطالبة يتوجهون لامتحانات "التوجيهي"

تنويه امني بشأن احداث ماركا الجنوبية

مقتل مستوطن عقب استهدافه بإطلاق نار وسط مدينة قلقيلية

حدود المدورة تستقبل أكثر من 20 ألف حاج أردني وفلسطيني

السبت، 22-06-2024 08:38 ص

السعودية.. 3 مقاطع "مسيئة" لموسم الحج تثير تفاعلا يرد عليها أمير سعودي

06-15-24-3532405


الوكيل الإخباري- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع توجه انتقادات لموسم الحج 2024 تطرق لها الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، برد عبر منشور على صفحته بمنصة "تويتر" سابقاً.

اضافة اعلان


وقال الأمير في منشوره: "فيديو لشخص يرتدي ملابس الإحرام فيما يبدو أنه سرير مستشفى، يتحدث فيه عن أهوال ومآسي ووفيات كبيرة وانعدام خدمات وتفرقة في الحج.. وهو في الأساس ليس في السعودية بل قرر أن يرتدي الإحرام ويؤدي مناسك الحج في الفيوم!"


وتابع الأمير: "وآخر في بلد آخر يجري لقاءً تلفزيونيًا مسيئًا للسعودية، ويظهر في الفيديو مرتديًا رداء الإحرام، ولكن هناك من صوره من بعد يظهر أنه يرتدي جينز.. وآخرون يظهرون في صورة بملابسهم وخناجرهم يحملون شعارات سياسية ويدّعون أنهم على صعيد عرفات يوم التاسع من ذي الحجة (أين الإحرام)."


وأضاف الأمير قائلاً: "هناك نماذج أخرى على هذه الشاكلة.. لا مانع من أن تكرهوا السعودية وتفتروا عليها وتمارسوا الافتراء والكذب وتلوّوا عنق الحقيقة بل تكسروه!.. لكن ابذلوا جهداً أكبر في الفبركة! اللهم لك الحمد على جميع نعمك التي لا تعد ولا تحصى.. ومن أقلها أن هؤلاء هم من يعادوننا ويكرهوننا.."

 

 

سي ان ان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
689190

المرصد السوري: طائرات مجهولة تضرب أهدافاً قرب الحدود العراقية

6676004642360464c27d1c73

مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث إطلاق نار بولاية أمريكية

66766899423604615271b609

الدفاعات الروسية تسقط 5 مسيرات أوكرانية استهدفت غربي البلاد

WhatsApp Image 2024-06-21 at 10.09.34 PM

تبدأ اليوم السبت.. موجة حارة جديدة تضرب مصر

667617a442360461cf757a7f

إعلان حالة التأهب من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا

8_news_1708413590

السعودية : القبض على 3 مقيمين لترويجهم مادة مخدرة

أخبار متعلقة
qayes565465676767

الرئيس التونسي يقيل وزير الشؤون الدينية

275121-ما- هي- شروط- الحج عن الغير؟

أمير سعودي يرد على فيديوهات بشأن موسم الحج

1718863825_image

الإمارات تحدد ايلول المقبل موعدًا لبدء استقبال طلبات الحج لعام 2025

image (1)

من هن "مؤنسات الحرم"؟.. تعرف على قصة نساء مكة في يوم عرفة

6665282f4c59b7737b38b5a5

الدفاع المدني السعودي ينفذ عملية مفترضة في مشعر مزدلفة

main_image665bac50367fa

السعودية: بدء تطبيق العقوبة بحق مخالفي أنظمة الحج