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الثلاثاء، 12-07-2022 03:22 م

السعودية :90 % من الحجاج أنهوا رمي الجمرات ضمن خطط التفويج

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن نجاح تفويج الحجاج بعد رمي أكثر من 90% من الحجاج للجمرات، ومغادرة المتعجلين في ثاني أيام التشريق إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع بعد رميهم الجمرات الثلاث وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيأتها القطاعات العاملة في الحج بدعم مستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتيسير رحلة الحج وأدائه نسكه في طمأنينة وسكينة.

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ولفتت الوزارة الانتباه إلى أن عملية التفويج سارت وفق الخطط المرسومة التي أعدت سابقًا بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة بالحج وحرصت الوزارة خلال التفويج على سلامة الحجاج، وتوزيع الأفواج على محطات متعددة منها مواقف كدي ومواقف جبل الكعبة ومواقف ريع بخش ومواقف شعب عامر ومحطة النقل بساحة جرول وغيرها، كما لم تتلق الوزارة أي بلاغات عن وجود مشاكل في تفويج الحجاج بمنشأة الجمرات أو خلال توجههم إلى الحرم.


وسينهي اليوم حجاج بيت الله الحرام نسكهم في ثالث أيام التشريق ويتوجهون بعدها للحرم لأداء طواف الوداع وفق خطة تفصيلية إجرائياً ووقائياً، وبمتابعة ميدانية مباشرة وتنسيق كامل بين القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم الحج.

 

الوطن

 




 

 


 

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