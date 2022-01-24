السفارة الأمريكية في الإمارات تنصح رعاياها بتوخي الحذر

الوكيل الإخباري-نصحت السفارة والقنصلية الأمريكيتان في دولة الإمارات رعاياها "بالحفاظ على مستوى عال من الوعي الأمني" في بيان صدر يوم الاثنين، عقب ورود أنباء عن هجوم صاروخي محتمل وأنشطة دفاعية صاروخية مصاحبة له فوق أبوظبي في وقت سابق اليوم.

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ومثل هذه البيانات نادرة إذ يُنظر إلى الإمارات إلى حد كبير على أنها واحدة من أكثر الأماكن أمنا في الشرق الأوسط، لكن السفارة الأمريكية أصدرت تحذيرا أمنيا مشابها الأسبوع الماضي عندما استهدفت حركة الحوثي اليمنية العاصمة الإماراتية أبوظبي.

رويترز