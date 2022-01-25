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الثلاثاء، 25-01-2022 11:25 ص

السفارة الأمريكية في الخرطوم تحذر رعاياها من احتمالية حدوث عصيان مدني

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الوكيل الإخباري-أصدرت السفارة الأمريكية في الخرطوم، بيانا اليوم الثلاثاء، حذرت فيه من إمكانية حدوث "عصيان مدني" في العاصمة ومدن أخرى في السودان .

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حيث جاء نص البيان الذي نشرته على فيسبوك : "من المتوقع أن تحدث أعمال العصيان المدني اليوم 25 يناير في الخرطوم وربما في ولايات أخرى. قد يشمل ذلك مظاهرات مركزية أو لامركزية، وقطع الطرق من قبل المحتجين، وإغلاق الأعمال التجارية. قوى الأمن قد تغلق الجسور. قد تستمر الاحتجاجات غير المعلن عنها وأعمال العصيان المدني في الأسابيع القادمة، بالإضافة إلى الاحتجاجات المنظمة الأكبر".

ووجهت اجراءات على رعاياها المقيمين على أراضي السودان اتخاذها ، بالبقاء بعيدا عن أماكن التجمع وتوخي أقصى درجات الحيطة والحظر ، وأضافت أرقام لطلب المساعدة من السفارة بحال الحاجة إلى ذلك .

 

 

 

المصدر: فيس بوك

 




 

 


 

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