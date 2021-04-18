السفارة الأمريكية في تشاد تأمر موظفيها بالمغادرة

الوكيل الاخباري- أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، أوامر لأسر موظفي السفارة الأمريكية بالعاصمة نجامينا بمغادرة تشاد. مع اقتراب متمردين من العاصمة اليوم الأحد، بعد أن أظهرت نتائج أولية للانتخابات أن الرئيس إدريس ديبي في سبيله لتمديد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.



وقالت الخارجية الأمريكية في بيان ”نظرا لاقترابهم المتزايد من نجامينا واحتمال نشوب أعمال عنف في المدينة، صدر الأمر لموظفي الحكومة الأمريكية غير الضروريين بمغادرة تشاد عن طريق رحلات تجارية“.



وكانت الحكومة البريطانية حثت أمس السبت، رعاياها على مغادرة تشاد، وقالت: إن قافلتين من مسلحي جبهة التغيير والوفاق المتمردة تتقدمان صوب العاصمة.

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المصدر: إرم