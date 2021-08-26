السفارة الأميركية تنصح الأميركيين بعدم الذهاب إلى مطار كابول

الوكيل الإخباري - نصحت السفارة الأميركية في كابول عبر تحذير أمني أصدرته يوم الأربعاء الأميركيين بعدم الذهاب إلى مطار كابول.







ودعت أيضا الأميركيين الموجودين بالفعل عند بوابات المطار إلى المغادرة على الفور.

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ولم يذكر التحذير الذي نشرته السفارة على موقعها على الإنترنت سببا لإصداره.



جاء ذلك بعد تحذيرات من الرئيس الأميركي جو بايدن ومسؤولين آخرين في الإدارة من تهديد تنظيم داعش لعمليات الإجلاء بينما تتجمع حشود على بوابات المطار في محاولة يائسة للمغادرة في أعقاب سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.