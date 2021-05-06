الخميس 06-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

أسعار الذهب الخميس 6/5/2021

وزارة الطاقة : طرح عطاء نقل النفط من العراق للاردن

برنامج الوكيل .. دعوة للالتزام بالإجراءات الصحية في العيد

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الجمعة

بورصة موسكو عند مستويات تاريخية

الصحة العالمية تشيد بالقرار الأميركي رفع براءات اختراع لقاحات كورونا

الأردنيون يودعون ' الجمعة الأخيرة' في شهر رمضان

الاحتلال يقرر اغلاق باب العامود وعدة احياء في القدس

بايدن يتحدث عن ثورة صغيرة داخل الحزب الجمهوري

الخميس، 06-05-2021 08:51 ص

السفارة الروسية بدمشق ترد على اتهامات البنتاغون

147384736


الوكيل الإخباري- قالت السفارة الروسية في واشنطن، خلال ردها على اتهامات البنتاغون لموسكو بانتهاك آلية تفادي المواجهة في سوريا، إن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا غير قانوني.

وأضافت السفارة، في تغريدة على "تويتر": "نود أن نعيد إلى الأذهان: قبل كل شيء، أن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا غير شرعي، وبالتالي لا يحق للولايات المتحدة أن تنتقد الإجراءات القانونية للقوات المسلحة الروسية التي تعمل في سوريا بدعوة من حكومة هذه الدولة".

في وقت سابق، اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية الجانب الروسي، بانتهاك الاتفاقات الخاصة بمنع الاشتباك بين قوات البلدين في سوريا.

اضافة اعلان
 

وفي هذا الصدد، قال البنتاغون، في تقرير نشره يوم الثلاثاء الماضي حول سير عملية "العزم الصلب" ضد الإرهاب: "يذكر التحالف بأن القوات الروسية، ورغم التزامها بشكل عام باتفاقات منع الاشتباك مع قواته، واصلت القيام بانتهاكات لم تعرض قوات التحالف للخطر".

وأبرمت روسيا والولايات المتحدة منذ بدء عملياتهما في سوريا عام 2015 عدة اتفاقات لمنع وقوع أي حوادث بين قوات البلدين.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
فيضانات

علماء أمريكيون يحذرون من عواصف وفيضانات في العالم

كم_عدد_درجات_مقياس_ريختر

هزة أرضية في الهند بقوة 5.1 درجة

صاروخ

الصين توضح مصير صاروخها الخارج عن السيطرة

60937120423604060d6698b8

بايدن يتحدث عن ثورة صغيرة داخل الحزب الجمهوري

ما-الذي-تريده-الصين-من-محطتها-الفضائية

أمريكا تتعقب بقايا الصاروخ الصيني تحسبا لعودته من المدار‎

1

أنباء عن عدوان للاحتلال على القنيطرة في سورية

أخبار متعلقة
بوتين-1

بوتين: روسيا سترد سريعا وبقسوة على الاستفزازات الأجنبية

607ea9f942360430756e1f0c

من الذين لا يحق لهم الانتخاب في سوريا؟

9-9

سوريا تحدد الـ26 من آيار المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية

607956a34c59b756586bec89

روسيا تنشئ مصنعا ينتج 'درونات' ثقيلة

6077c6ee4c59b72a4d34bb04

أنباء عن عقوبات أمريكية ضد روسيا سيعلن عنها اليوم

6076a1c7423604209f71ed7c

الخارجية الروسية تعلق على لقاء لافروف وكيري في دلهي