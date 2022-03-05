السفارة الروسية توجه مذكرة لبرلين

الوكيل الإخباري - أرسلت السفارة الروسية لدى برلين، مذكرة إلى وزارة الخارجية الألمانية. بسبب حالات التمييز التي يتعرض لها الروس في ألمانيا.

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وقال السفير الروسي في برلين “سيرغي نيشايف”، في تصريح صحفي، اليوم السبت. إنه توجه بمذكرة لوزارة الخارجية الألمانية على خلفية التقارير التي تلقتها السفارة عن التمييز ضد مواطنيها.



وأضاف: “يتعين على الحكومة الألمانية إرسال إشارات قوية إلى السلطات المحلية الخدمات المدينة، والجماعات، والأجهزة الإقليمية لوقف هذا التمييز”.



وأشار السفير إلى أن السفارات والمكاتب القنصلية الروسية في ألمانيا تواصل العمل كالمعتاد، على الرغم من التهديدات الواردة.

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