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الثلاثاء، 21-09-2021 12:24 م

السفارة الروسية في الخرطوم تعزز إجراءاتها الأمنية بعد محاولة الانقلاب

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الوكيل الاخباري- قالت السفارة الروسية في السودان، إنها اتخذت إجراءات أمنية إضافية، وذلك على خلفية محاولة الانقلاب والاستيلاء على السلطة في الخرطوم، التي تم احباطها.

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وتمكن الجيش السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، من احباط محاولة عدد من العسكريين القيام بانقلاب والاستيلاء على السلطة.

وقالت وكالة الأنباء السودانية، إن السلطات تمكنت من السيطرة التامة على المحاولة واعتقال جميع المتورطين، لافتة إلى أنه "يجري الآن التحقيق معهم".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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