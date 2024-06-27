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الخميس، 27-06-2024 01:47 م

السفارة الروسية في بيروت تنصح الروس بـ"تأجيل السفر إلى لبنان إن أمكن"

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الوكيل الإخباري- قال السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف، في حديث لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، إن السفارة تنصح المواطنين الروس بتأجيل رحلاتهم إلى لبنان في الوقت الراهن إن أمكن ذلك.

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وبالإضافة إلى ذلك، أشار روداكوف إلى أن السفارة الروسية تحافظ على اتصالات مستمرة مع المواطنين الروس المقيمين في لبنان.


وأضاف السفير: "نحن، بالطبع، نواصل مراقبة الوضع عن كثب، ونوصي دائمًا جميع مواطنينا الذين، إذا كانوا يخشون أو يخافون من شيء ما، فقد حان الوقت للاستفادة من الفرصة الطبيعية التي لا تزال متاحة لمغادرة لبنان عبر مطار بيروت".


وتتواصل المواجهات الحدودية وتتصاعد منذ 8 أكتوبر الماضي بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وتزايد خطر نشوب صراع أوسع في المنطقة بمشاركة إيرانية، وسط مساعٍ للتوصل إلى حل دبلوماسي، فيما يربط "حزب الله" التهدئة بإنهاء الحرب على غزة.

RT

 




 

 


 

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