السبت 11-09-2021
الوكيل الاخباري

هيئة الأسرى تبذل جهودا قانونية حثيثة لمعرفة أماكن وظروف احتجاز أسرى جلبوع

فيديو- ظهور المياه الحمراء لأول مرة يشعل مواقع التواصل

الكشف عن مصير الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم

دراسة إدراج وجهات سياحية جديدة ضمن برنامج "أردننا جنة" بموسم الشتاء

ردود فعل فلسطينية على إعادة اعتقال أسرى

طفلان أردنيان يشعلان مواقع التواصل بحادثتين مؤلمتين

مياه حمراء في محيط البحر الميت تثير الأردنيين والحكومة توضح

أبطال نفق الحرية .. بطولة فلسطينية بدأت بملعقة

شاهد.. كلمات تدمي القلوب من والدة الأسير محمد عارضة بعد اعتقاله

إدارة السير توجه رسالة لسائقي المركبات

السبت، 11-09-2021 02:04 م

السفارة الروسية في كابول: مستمرون في تنظيم الرحلات

613c8a274236042bd931c64a


الوكيل الإخباري - قال مصدر في السفارة الروسية في كابول، اليوم السبت، إن العمل لا يزال مستمرا حاليا في مجال تنظيم رحلات جوية لمغادرة أفغانستان والعودة إلى روسيا.

اضافة اعلان


وأضاف المصدر في تصريحات صحافية "يجري العمل حاليا في موضوع تنظيم رحلات جوية من أفغانستان".


وفي 25 و 26 أغسطس، نفذت وزارة الدفاع الروسية رحلات جوية من أفغانستان، لنقل أشخاص من روسيا وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، الذين تقدموا بطلبات إلى السفارة الروسية في كابول للمساعدة في العودة إلى بلادهم.

 

وأكدت الخارجية الروسية، أن الأمر لا يتعلق بالإجلاء، بل "بالمساعدة في عودة هؤلاء الذين وجدوا أنفسهم في ظروف صعبة بعد التغيير الحاد في الوضع العسكري السياسي في أفغانستان".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
انفجار

انفجار في مستودع للنفط في دونيتسك بأوكرانيا

613c93ff4236042fcb2fe890 (1)

تركيا.. ضبط 57 مهاجرا من أصول أفغانية وباكستانية

613c7ee642360417b11c6708

بوتين يشيد بمؤشرات تطور موسكو

613c68a84c59b75d3468feda

الملكة اليزابيث توجه رسالة إلى بايدن

613c65dd423604439c7011be

اليمن: قوات هادي تتهم الحوثيين بقصف ميناء المخا

613c547c4c59b75d3468feb6

أزمة البنزين في لبنان تتواصل.. مجهولون يحتجزون صهريجا

أخبار متعلقة
612527374c59b774ca250e41

ميركل: لا تمديد للموعد النهائي لعمليات الإجلاء من كابول

كابول

أوكرانيا تعلن عن اختطاف طائرة لها في أفغانستان

000_Hkg2877607-e1605804739530

أستراليا تجلي أكثر من 300 شخص خلال الليل من أفغانستان

612131c24236047b257c9242

البنتاغون: أوستن لن يستقيل على خلفية التطورات في أفغانستان

6120ef6b42360455a9764cee

الولايات المتحدة تحذر رعاياها من الذهاب إلى مطار كابول

1-1457601

المئات "محشورون" في طائرة عسكرية.. ما قصة الصورة الغريبة؟