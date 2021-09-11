السفارة الروسية في كابول: مستمرون في تنظيم الرحلات

الوكيل الإخباري - قال مصدر في السفارة الروسية في كابول، اليوم السبت، إن العمل لا يزال مستمرا حاليا في مجال تنظيم رحلات جوية لمغادرة أفغانستان والعودة إلى روسيا.

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وأضاف المصدر في تصريحات صحافية "يجري العمل حاليا في موضوع تنظيم رحلات جوية من أفغانستان".



وفي 25 و 26 أغسطس، نفذت وزارة الدفاع الروسية رحلات جوية من أفغانستان، لنقل أشخاص من روسيا وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، الذين تقدموا بطلبات إلى السفارة الروسية في كابول للمساعدة في العودة إلى بلادهم.



وأكدت الخارجية الروسية، أن الأمر لا يتعلق بالإجلاء، بل "بالمساعدة في عودة هؤلاء الذين وجدوا أنفسهم في ظروف صعبة بعد التغيير الحاد في الوضع العسكري السياسي في أفغانستان".

المصدر : روسيا اليوم

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