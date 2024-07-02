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الثلاثاء، 02-07-2024 08:28 ص

السفارة الروسية في لندن تعلق على اتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات البريطانية

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الوكيل الاخباري- علقت السفارة الروسية في لندن على الاتهامات الموجهة لموسكو بالتدخل في الانتخابات البريطانية المقبلة في 4 يوليو.

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وجاء في بيان السفارة: "نحن نرفض رفضا قاطعا التكهنات حول نية روسيا للتدخل في الانتخابات في المملكة المتحدة، والتي تنتشر في المقام الأول من قبل قيادة حزب المحافظين، فضلا عن وسائل الإعلام. توضح مثل هذه التكهنات بوضوح الأزمة الفكرية للمحافظين في نهاية فترتهم في السلطة، يبدو أنه ليس لديهم أي شيء آخر على الإطلاق لجذب الناخبين. نحن على يقين من أن البريطانيين يشعرون بالملل من هذه المهزلة".

وأضاف بيان السفارة: "على عكس بريطانيا والغرب، لا تميل روسيا إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ذات السيادة. الثورات الملونة والانقلابات ليست طريقتنا، بل طريقة الولايات المتحدة وأتباعها".

وختم البيان: "أيا كانت الأحزاب البريطانية الرئيسية التي تتنافس على السلطة فإن المواجهة مع روسيا ستستمر وبمباركة واشنطن".

 




 

 


 

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