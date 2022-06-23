الخميس 23-06-2022
الوكيل الاخباري
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الخميس، 23-06-2022 04:41 م

السفارة السورية في لبنان تكشف حقائق عن حادثة تعذيب عمال سوريين

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الوكيل الإخباري- قال مصدر بالسفارة السورية في لبنان بخصوص حادثة اعتداء على عمال سوريين في بلدة مجدل العاقورة في قضاء جبيلوو التي أثارت استياء واسعا، إنه تم توقيف المعتدي والتحقيق فيما جرى.

وأضاف المصدر: "السفارة بادرت مباشرة بالتدخل وأجرى السفير علي عبد الكريم علي اتصالات مع الجهات المعنية في لبنان حيث جرى توقيف المعتدي، علما أن الاعتداء جرى بحق مواطنين سوريين ولبنانيين".

وتابع المصدر قائلا: "السفارة عين ساهرة على مصالح السوريين، وتشيد بتعاون الجهات اللبنانية المختصة والتي تحركت مباشرة وألقت القبض على المعتدي، وهذا التعاون متواصل بين السفارة وهذه الجهات التي تتعاون على الدوام سواء في هذا الحادث أو حوادث مشابهة تحصل".

وأوضح المصدر أن ما جرى حادث فردي والمعتدى عليهم هم سوريون ولبنانيون، والسفارة حريصة على العلاقات الأخوية بين البلدين ومثل هذه الحوادث فردية ولا تعبر عن طبيعة العلاقة الأخوية القائمة بين البلدين.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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