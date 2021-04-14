السفارة الفرنسية تنفي التدخل في الشأن السياسي الجزائري

الوكيل الإخباري- نفت السفارة الفرنسية في الجزائر ببيان لها، تدخل السفير الفرنسي، فرانسوا غوييت، في الشأن السياسي الجزائري.

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وأضافت السفارة الفرنسية في بيان، جاء ردا على مقال صدر في إحدى الصحف الوطنية، أن السفير فرانسوا غوييت، لم يحث أي حزب سياسي على اتخاذ موقف محدد من الانتخابات في الجزائر.



وأوضح نفس البيان أن "اللقاءات التي يقوم بها السفير مع مختلف التشكيلات السياسية تهدف إلى تقوية العلاقات بين البلدين، مضيفا أنها مهام يقوم بها كل سفير في منصبه".



وشدد البيان على أن السفير فرانسوا غوييت، يقوم بهذه المهام في إطار الاحترام التام للسيادة الجزائرية.

المصدر: روسيااليوم