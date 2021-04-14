الأربعاء 14-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

قضية مستشفى السلط .. رفض طلب متهمين الإفراج عنهم

ثلاثينية تستنجد : أريد طرفا اصطناعيا ولا أملك الطعام

تحرير 83 مخالفة لتجاوز السقوف السعرية للدجاج

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على ارتفاع

فاتورة مياه خيالية لمنزل في إربد

مفرقعات تثير استياء أهالي مخيم الحسين

تحويلات مرورية في عمان خلال يومين

الصحة العالمية: انخفاض إصابات كورونا مقارنة بالأسبوع الماضي في الأردن

التربية : اختبار التقييم إجباري للطلبة

جلسة تتعلق بقضية مستشفى السلط اليوم

الأربعاء، 14-04-2021 11:17 ص

السفارة الفرنسية تنفي التدخل في الشأن السياسي الجزائري

6076a1924236040f02178ccb


الوكيل الإخباري- نفت السفارة الفرنسية في الجزائر ببيان لها، تدخل السفير الفرنسي، فرانسوا غوييت، في الشأن السياسي الجزائري.

اضافة اعلان
 

وأضافت السفارة الفرنسية في بيان، جاء ردا على مقال صدر في إحدى الصحف الوطنية، أن السفير فرانسوا غوييت، لم يحث أي حزب سياسي على اتخاذ موقف محدد من الانتخابات في الجزائر.

وأوضح نفس البيان أن "اللقاءات التي يقوم بها السفير مع مختلف التشكيلات السياسية تهدف إلى تقوية العلاقات بين البلدين، مضيفا أنها مهام يقوم بها كل سفير في منصبه".

وشدد البيان على أن السفير فرانسوا غوييت، يقوم بهذه المهام في إطار الاحترام التام للسيادة الجزائرية.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
قناةةة

أول رد رسمي على قرار هيئة قناة السويس بشأن سفينة الحاويات إيفر غيفن

مسجد

مرتكب مذبحة نيوزيلندا يطلب مراجعة ظروف سجنه

6076a1c7423604209f71ed7c

الخارجية الروسية تعلق على لقاء لافروف وكيري في دلهي

كوريا

فساد في المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية

بايدن

الخارجية الروسية تقوم بدورها بشأن التحضير للقاء بوتين وبايدن

8966706881581581199

الإمارات : صرف مكافأة إضافية لفئة محددة من الشعب

أخبار متعلقة
60601e18423604116363b626

مقتل سجين وإصابة ضابط في حادث احتجاز رهائن داخل سجن أمريكي

10-11-1200x675

ليبيا تعلن السيطرة على تسرب نفطي قرب حقل الظهرة

8

24 مليون جزائري مدعوون للتصويت بالانتخابات البرلمانية المبكرة

3-26-1200x675

الكويت: انقطاعات في 3 كوابل تعطّل 60 % من خدمات الإنترنت

605eeada42360422084c1bf8

العثور على أفراد أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض العقار المنهار في مصر

605ed9e84c59b727a013f78c

اليمن: مقتل قائد عسكري رفيع في معارك مأرب