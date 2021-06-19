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السبت، 19-06-2021 03:24 م

السفير الأمريكي يعلن عودته إلى روسيا قريبا

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الوكيل الإخباري- قال السفير الأمريكي في روسيا، جون سوليفان، إنه سيعود قريبا إلى مقر عمله في موسكو.

وأضاف سوليفان، في تغريدة له على تويتر "بعد القمة المهمة، أتطلع إلى العودة إلى موسكو قريبا لقيادة فريق العمل القوي في السفارة الأمريكية في روسيا لتنفيذ توجيهات الرئيس بايدن المحددة في جنيف، بما في ذلك التوجيهات بشأن الاستقرار الاستراتيجي وحقوق الإنسان والعلاقات المستقرة والقابلة للتكهن مع روسيا".

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تنطلق من أن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، سيباشر العمل الأسبوع المقبل في واشنطن.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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