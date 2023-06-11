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الأحد، 11-06-2023 02:32 م

السفير الروسي لدى القاهرة: نتطلع لحضور السيسي القمة الروسية الإفريقية المرتقبة

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الوكيل الاخباري- قال السفير الروسي بالقاهرة، غورغي بوريسينكو، إن موسكو تتوقع حضور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، القمة الروسية الإفريقية الثانية المرتقبة في روسيا شهر يوليو المقبل.

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وقال السفير "القمة الجديدة ستعقد في الفترة من 26 إلى 29 يوليو في سان بطرسبورغ وقد تمت دعوة قادة 54 دولة إفريقية إليها. بطبيعة الحال، نحن نتوقع ونتطلع لحضور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وممثلين مصريين آخرين القمة".

وأشار السفير إلى أن هذا المنتدى سيعمل على تعميق التعاون الاقتصادي بين الروس والأفارقة من أجل المنفعة المتبادلة و"في نفس الوقت سيساعد على زيادة دور إفريقيا في النظام العالمي الذي أصبح متعدد الأقطاب".

ومن المقرر عقد القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي - الإفريقي في الفترة من 26 إلى 29 يوليو في سان بطرسبورغ.

يذكر أنه تم عقد القمة الأولى لهذا المنتدى في أكتوبر 2019 في سوتشي تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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