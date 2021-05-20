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السفير السوري لدى لبنان :الاعتداء على الناخبين السوريين بلبنان مؤلم

الخميس، 20-05-2021 12:31 م

السفير السوري لدى لبنان :الاعتداء على الناخبين السوريين بلبنان مؤلم

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الوكيل الإخباري- قال السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي في تصريح خاص لـRT، إن الاعتداء على الناخبين السوريين في لبنان مؤلم، ونضعه برسم السلطات المعنية في لبنان.

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أضاف عبد الكريم علي أن الاعتداء على حافلات الناخبين لا يليق باللبنانيين، مؤكدا أنه يضع هذه الاعتداءات برسم السلطات المعنية في لبنان.

يأتي كلام السفير السوري لدى بيروت، على خلفية الاعتداءات التي تعرض لها عدد من حافلات السوريين المشاركين في الانتخابات الرئاسية في بعض المناطق اللبنانية، خلال توجههم إلى السفارة السورية في منطقة اليرزة.

وانطلقت اليوم الانتخابات الرئاسية السورية للمواطنين السوريين الموجودين في الخارج حيث فتحت السفارة السورية في لبنان أقسام الاقتراع أمام السوريين للإدلاء بأصواتهم.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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