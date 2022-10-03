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الإثنين، 03-10-2022 11:29 ص

السفير العُماني: زيارة الملك للسلطنة تفتح آفاقا جديدة لمستقبل أفضل

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الوكيل الاخباري- أكد السفير العماني لدى الأردن الشيخ هلال بن مرهون المعمري، أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى سلطنة عمان يوم غد تلبية لدعوة أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، تأتي تتويجا للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتفتح آفاقا جديدة ورحبة لمستقبل أفضل يخدم الشعبين الشقيقين.

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وقال  إن الزيارة مهمة على جميع المستويات، ولاسيما الجانب الاقتصادي بحكم الفرص الاستثمارية المتاحة، متوقعا أن تسفر عن توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات، وإنشاء شركات وصناديق استثمارية لإيجاد فرص استثمارية واعدة بين البلدين الشقيقين في الفترة المقبلة.


وشدد على عمق العلاقات الأخوية المتجذرة والراسخة، والتاريخية الممتدة لعقود ماضية في ظل القيادتين الحكيمتين اللتين تربطهما علاقات وطيدة أقرب إلى التآخي، وكان التعاون بين البلدين، وما زال في الجوانب التعليمية والثقافية والعسكرية، بما في ذلك مشاركة الجالية الأردنية في بداية النهضة المباركة في سلطنة عمان، وإسهامها في التنمية بمختلف المجالات، ولاسيما في القطاعات الثقافية والتربوية والإعلامية.

 

 




 

 


 

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