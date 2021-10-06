السكان الأصليون في بيرو يستولون على أنبوب نفط

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "بتروبيرو" النفطية أن مجموعة من السكان الأصليين استولت على أنبوب نفط ومنشآت تابعة للشركة بشمال بيرو احتجاجا على سياسات الحكومة.

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وقالت الشركة على "تويتر"، إن مجموعة من أكثر من 200 شخص استولت على منشآت لمحطة ضخ النفط في منطقة مانسيريتشي في إطار الإضراب العام لاتحاد الشعوب الأصلية وجمعية الشعوب المتضررة جراء الصناعة النفطية.



ودعت الشركة النفطية السكان الأصليين لتسوية الخلافات بطرق سلمية وعبر الحوار والامتناع عن العنف والأعمال التي تشل الصناعة النفطية في المنطقة.



ويحتج السكان الأصليون على أعمال الشركة النفطية، مشيرين إلى أن أنشطتها تتسبب بأضرار للمنطقة.

روسيا اليوم