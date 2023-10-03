السلاح الروسي الخارق الجديد يخيف الغرب

الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن منظومة "ألابوغا" الروسية ستكون "أقوى من القنبلة النووية".

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لقد أخافت الصحيفة قراءها بفكرة تفيد بأن الصاروخ الروسي المزوّد بمولد قوي عالي التردد سيكون قادرا على "تحييد جيوش العدو بأكملها" بدون إطلاق رصاصة واحدة.

ويعتقد الغرب أن هذا هو بالضبط السلاح الذي كان يدور في ذهن فلاديمير بوتين عندما تحدث عن الأسلحة القائمة على مبادئ فيزيائية جديدة.



وقد تحدث رئيس تحرير مجلة "أرسينال أوتيتشيستفا" (ترسانة الوطن) الروسية أليكسي ليونكوف في مقابلة مع صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" عن آفاق ظهور مثل هذا السلاح في الجيش الروسي.



وظهرت معلومات حول تطوير منظومة " ألابوغا" في روسيا لأول مرة في وسائل الإعلام عام 2014، وأفادت بأن المنظومة ستكون قادرة على تعطيل جميع الأجهزة الإلكترونية عن العمل داخل دائرة يبلغ نصف قطرها 3.5 كيلومتر. ورأسها القتالي عبارة عن مولد عالي التردد للمجال الكهرومغناطيسي القوي. وعندما يقوم الصاروخ بإيصال تلك الرأس القتالية غير العادية إلى موقع مطلوب يتم تشكيل نبضة من الإشعاع.



وأوضح أليكسي ليونكوف: إن "ألابوغا" هي ذخيرة كهرومغناطيسية، يتم تشكيل نتيجة لتفجير مادتها المتفجرة، أشعة كهرومغناطيسية قوية في منطقة محدودة. وتم تصميمها لتعطيل عمل مراكز الاتصالات وأنظمة الرادار من خلال التأثير عليها بإشعاع نقطي، ونتيجة لذلك تتوقف عن العمل.



يذكر أن أي جهاز تقني مزوّد بنظام توجيه إلكتروني يفشل في العمل عندما تنفجر بالقرب منه هذه الذخيرة. ويمكن أن تؤثر الشحنة الكهرومغناطيسية أيضا على الطائرات الأمريكية، نظرا لأنها مجهزة بالإلكترونيات. وتُعد "ألابوغا" نوعا واعدا من الأسلحة التي يتم تطويرها حاليا بنشاط في روسيا.

RT