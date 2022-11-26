السلطات الأميركية تنشر رسالة كتبها مطلق النار بمتجر وول مارت

الوكيل الإخباري - نشرت سلطات ولاية فرجينيا الأميركية "رسالة انتحار" يشتكي فيها مطلق النار الذي قتل ستة أشخاص في متجر وول مارت من تعرضه للمضايقة في العمل ويطلب المغفرة من الله.

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بعد إطلاقه النار الثلاثاء، انتحر أندري بينغ (31 عاما) الذي كان مديرا للمناوبة الليلية في أحد متاجر وول مارت في تشيسابيك بولاية فيرجينيا.



وأصدرت السلطات في تشيسابيك التي تبعد 240 كيلومترا جنوب شرق العاصمة واشنطن، الجمعة رسالة عنوانها "رسالة انتحار" قالت إنها عثرت عليها على هاتف بينغ.



يقول بينغ "آسف يا إلهي لقد خذلتك، لم يكن هذا خطأك بل خطئي. ... لقد تعرضت لمضايقات من بلهاء ذكاؤهم ضعيف ويفتقرون للحكمة".



كما جاء في الرسالة "كنتُ مذنبا بنفس القدر وخذلت فريقي في الإدارة وكل من أحبني من خلال إقناعهم بأنني طبيعي".



ويعتذر بينغ عن أفعاله قائلا "آسف للجميع ولكني لم أخطط لذلك. أؤكد أن الأمور وقعت كما لو كان الشيطان يقودني".



ويتابع "أتمنى لو كان بإمكاني أن أنقذ الجميع من نفسي. ليغفر لي الله ما أنا مقدم عليه".



وأكدت سلطات مدينة تشيسابيك الجمعة أن أندري بينغ اشترى في يوم الهجوم بشكل قانوني المسدس من عيار تسعة مليمترات المستخدم في إطلاق النار.



لقى ستة اشخاص حتفهم وأصيب أربعة عندما دخل بينغ غرفة استراحة الموظفين نحو الساعة العاشرة مساء وفتح النار، وفق ما ذكرت الشرطة.

سكاي نيوز