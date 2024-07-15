السلطات الأميركية : هذا ما عثرنا عليه بمنزل ومركبة منفذ الهجوم على ترامب

الوكيل الإخباري- أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي العثور على "جهاز مشبوه" في منزل توماس ماثيو كروكس الذي حاول اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب مؤخرا.

اضافة اعلان

وذكرت مصادر إعلامية أميركية أن السلطات الأميركية عثرت على متفجرات وعبوات ناسفة في منزل وسيارة منفذ محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.



وأكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأحد العثور على عبوات ناسفة في سيارة المنفذ، كما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بالعثور على مواد لصنع قنابل في منزله أيضًا.



وقالت "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن "السيارة التي كان يقودها من يشتبه بإطلاقه النار توماس ماثيو كروكس كانت متوقفة قرب تجمع ترامب في بتلر بولاية بنسلفانيا.



وأضافت الصحيفة أن "البندقية التي استخدمها كروكس كان قد اشتراها والده".

وقُتل كروكس في موقع الحادث على يد حراس ترامب، كما قُتل شخص وأصيب آخران جراء الهجوم.

سكاي نيوز عربية