السلطات الإسرائيلية تنوي تسليم "الشاباك" ملف محاربة الجريمة

الوكيل الاخباري- علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على العنف خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا "أننا مصممون على محاربة هذه الظاهرة الإجرامية ومن يقف على رأسها".



وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة "سأعقد لهذا الغرض لقاء خاصا لدمج الشاباك في الجهود المستهدفة ضد عائلات الجريمة. أنا أصر على دخول الشاباك على الفور"، مذكرا أن "حكومة الاحتلال خصصت ميزانيات ضخمة للشرطة بغية توظيف المزيد من آلاف ضباط الشرطة وإنشاء الحرس القومي، لكن كل هذا يتطلب وقتا - وليس لدينا وقت. الاغتيالات في الوسط العربي اتخذت شكل ضربة على مستوى الدولة".



وأضاف "أذكركم بأن الحكومات برئاستي أنشأت 10 مراكز شرطة في المجتمع العربي، في حين انعدم تقريبا وجود مثل تلك المراكز من قبل. واستمرارية لتلك السياسة، خصصت حكومة الاحتلال ميزانيات ضخمة للشرطة لتوظيف آلاف آخرين من ضباط الشرطة وإنشاء الحرس القومي. لكن إنشاء هذه القوات واستيعابها وتدريبها يستغرق وقتا - وليس لدينا وقت. لهذا أصر على الدفع بالشاباك في الحملة على الفور".

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روسيا اليوم