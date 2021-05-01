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السبت، 01-05-2021 03:22 م

السلطات الإيرانية تعتقل عشرات العمال خلال مسيرة احتجاجية في طهران

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الوكيل الاخباري- اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية في العاصمة طهران، اليوم السبت، ما لا يقل عن 30 ناشطًا عماليًا في مسيرة أقيمت بمناسبة اليوم العمال العالمي.

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وذكرت ”النقابة الحرة لعمال إيران“، أن ”السلطات الأمنية ألقت القبض على ما لا يقل عن 30 شخصًا في طهران في نفس الوقت الذي نُظمت فيه مسيرات يوم العمال العالمي في عدة مدن في إيران“.

 

وأوضحت النقابة في بيان لها أن ”قوات الأمن وإنفاذ القانون المتواجدة أمام مبنى وزارة العمل وفي الشوارع المحيطة به منعت أي نوع من التجمعات بالإضافة إلى اعتقال المحتجين“.

 

المصدر: إرم


 




 

 


 

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