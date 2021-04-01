الخميس 01-04-2021
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الخميس، 01-04-2021 11:52 ص

السلطات التركية تعتقل 10 أفغان شرقي تركيا

سلطات
من المصدر


الوكيل الإخباري - ضبطت السلطات التركية، اليوم الخميس، 10 أفغان غير شرعيين في ولاية وان، بشرق البلاد.

وقالت مصادر أمنية تركية ، إن فرقا تابعة لقيادة الدرك في ولاية وان التركية، رصدت خلال دورية لها مجموعة من الأشخاص في منطقة "أسان يماج".

ولدى انتقال الفرق إلى المنطقة، ضبطت 10 أشخاص يحملون جنسية أفغانستان، تبيّن أنهم دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية.

وجرى تسليم الأشخاص إلى إدارة الهجرة في الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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المصدر : روسيا اليوم 

 

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