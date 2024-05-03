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الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 03-05-2024 09:54 م

السلطات التركية تعلن وفاة نجل البرهان متأثرا بإصابته في حادث مروري بتركيا

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات التركية رسميا مساء اليوم الجمعة، وفاة محمد عبد الفتاح البرهان نجل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في مستشفى مدينة بيلكنت الطبية، بالعاصمة التركية أنقرة.

وكان محمد عبد الفتاح البرهان، قد أصيب بجروح خطيرة، في حادث سير بشارع كيراز بالعاصمة التركية أنقرة، بتاريخ 6 مارس الماضي، حيث كان يركب دراجة نارية، واصطدم بشاحنة نقل تجاري خفيفة في مساء ذلك اليوم بالشارع المذكور.

ونقل بعد ذلك إلى المدينة الطبية في أنقرة لتلقي العلاج، وكان في العناية المركزة طوال الفترة الماضية، لخطورة حالته، لتعلن وفاته رسميا اليوم.

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RT

 




 

 


 

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