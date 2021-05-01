السلطات التركية تمنع تصوير عناصر الشرطة أثناء الاحتجاجات

الوكيل الإخباري- تلقت الشرطة التركية تعليمات بمنع المواطنين من تصوير عناصرها أثناء مراقبتهم للتظاهرات، ما أثار انتقادات وخوفا من أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة انتهاكات حقوق الإنسان.

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ونشرت "جمعية المحامين التقدميين" على حسابها في "تويتر" وثيقة التعليمات الجديدة للشرطة، وقالت إنها جرى تعميمها للمخافر.



وورد في الوثيقة المؤرخة في 27 أبريل، والموقعة من المدير العام للأمن الوطني التركي، محمد أقطاش، أن تصوير عناصر الشرطة يرقى إلى مستوى انتهاك حقهم في الخصوصية ويمنعهم من أداء واجباتهم.



ثم توجه الوثيقة الضباط إلى منع المواطنين من استخدام هواتفهم المحمولة لتسجيل أو تصوير الشرطة أثناء التظاهرات، وتدعوهم إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية" إذا لزم الأمر.



ولم يصدر تأكيد رسمي للتعليمات الموجهة للشرطة، والتي أوردها أيضا العديد من وسائل الإعلام.



المصدر: روسيااليوم