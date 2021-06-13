الأحد 13-06-2021
الوكيل الاخباري

عجلون:زها الثقافي ينفذ دورات تدريبية متنوعة

نفتالي بينيت رئيس وزراء الاحتلال خلفا لـ ' نتنياهو '

كندا تتبرع بـ 13 مليون جرعة لقاح ضد كورونا للدول النامية

الامن يتعامل مع قنابل قديمة في اربد

اعفاء شركات الدعاية والاعلان من رسوم الاعلانات بنسبة 50%

السلطات السعودية: سقوط طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون

الهزايمة مديراً لتنمية أموال الأيتام

تعميم من وزير الصحة بشأن موظفي الحكومة غير متلقي اللقاح

إعطاء ‭73267‬ جرعة جديدة من لقاح كورونا اليوم

تطورات عودة عمل صالات الأفراح بالاردن

الأحد، 13-06-2021 08:20 م

السلطات السعودية: سقوط طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون

سق
جانب من حادثة السقوط


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، أن طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الحوثيون من اليمن باتجاه المملكة سقطت على مدرسة في منطقة عسير دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

اضافة اعلان

وأفاد نائب المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في منطقة عسير، النقيب مهندس عبد العزيز آل جلبان، في بيان، بتلقي بلاغ "عن سقوط مقذوف أطلقه عناصر المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير".


وأضاف: "بمباشرة جهات الاختصاص للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيار مفخخة وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث".

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
بايدن

بايدن : أهمية الناتو حيوية بالنسبة لأمن أمريكا

ن

نفتالي بينيت رئيس وزراء الاحتلال خلفا لـ ' نتنياهو '

l3F5lTlZOX7Tyw5jLYPnNgRs6uk0Xu5WnnEiGBbH

لبنان .. إحباط تهريب سوريين عبر البحر

تراتو

انفجار غامض يودي بحياة أربعة أشخاص بالعراق

thumbs_b_c_c4bba08a8f065446cfa9d7e32254f9b2

الجزائر: موعد نتائج الانتخابات البرلمانية خلال أيام

640

السعودية: توقيف موظفين في وزارتي الدفاع والداخلية

أخبار متعلقة
162022599368173700

غريفيث: لا حل في اليمن إلا من خلال تسوية سياسية

3684670

إيران: الموافقة على الإلغاء المتبادل للتأشيرات مع العراق

60bf33f54c59b73353320368

إيران: نقترب من رفع كافة أشكال العقوبات بنتائج مشرفة

466794Image1

إيران تحذر وكالة الطاقة الذرية

1043963360_0_69_1500_881_1000x541_80_0_0_e5456aa5f26070a3b45870663b6fb4df

نبأ وفاة حسن نصر الله يتصدر تويتر

fb51e178b3

زلزال بقوة 4.7 درجة في شمال شرق إيران