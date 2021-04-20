السلطات السعودية : غرامة قاسية لمربي النمور والاسود داخل المنازل

الوكيل الاخباري - قال المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية في السعودية ان تربية الحيوانات المهددة بالإنقراض ومنها النمور والأسود داخل البيوت تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات أو غرامة قدرها 30 مليون ريال .

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وكانت حادثة وفاة مواطن سعودي هاجمه اسد داخل منزله قد اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي .