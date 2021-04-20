الثلاثاء 20-04-2021
الوكيل الاخباري
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تفاصيل امتحانات الطلبة و اوقاتها اليوم الثلاثاء

مداهمة أمنية لمخالفي حظر التجول في بيادر وادي السير

وزارة الصحة لـ الوكيل : هذا الفيديو ليس بالاردن

تحذير من ترك معقمات كحولية ومواد قابلة للاشتعال داخل المركبات الثلاثاء

تربية المزار الجنوبي تحتفل بمئوية الدولة ويوم العلم

وزير الصحة لـ الوكيل : نحذر من انتكاسة جديدة و عودة اصابات كورونا للارتفاع بشكل كبير

بلدية السلط تضع امكانياتها بتصرف زراعة البلقاء لمكافحة الجراد

بلدية مادبا تضع امكانياتها بتصرف زراعة مادبا لمكافحة الجراد

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إصابة ضابط بحرس الحدود ومقتل متسلل - بيان صادر عن الجيش العربي

الثلاثاء، 20-04-2021 02:35 ص

السلطات السعودية : غرامة قاسية لمربي النمور والاسود داخل المنازل

تفسير-حلم-الاسد


الوكيل الاخباري - قال المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية في السعودية ان تربية الحيوانات المهددة بالإنقراض ومنها النمور والأسود داخل البيوت تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات أو غرامة قدرها 30 مليون ريال .

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وكانت حادثة وفاة مواطن سعودي هاجمه اسد داخل منزله قد اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي .

 

 




 

 


 

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