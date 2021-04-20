السلطات السعودية : غرامة قاسية لمربي النمور والاسود داخل المنازل

الوكيل الاخباري - قال المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية في السعودية ان تربية الحيوانات المهددة بالإنقراض ومنها النمور والأسود داخل البيوت تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات أو غرامة قدرها 30 مليون ريال .
وكانت حادثة وفاة مواطن سعودي هاجمه اسد داخل منزله قد اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي .
فيديو | #الحياة_الفطرية: تربية الحيوانات المهددة بالإنقراض قد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجن أو غرامة قدرها 30 مليون ريال.. ونعمل على رصد جميع مواقع التواصل الاجتماعي حاليا#الراصد pic.twitter.com/uB8egyGPsN— الراصد (@alraasd) April 19, 2021