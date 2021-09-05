السلطات السودانية تضبط شحنة أسلحة بمطار الخرطوم

الوكيل الإخباري - تمكنت السلطات السودانية من ضبط شحنة أسلحة بمطار الخرطوم الدولي عبر طائرة قادمة من أديس ابابا، مساء أمس السبت، بحسب ما ذكرته مصادر رسمية سودانية .



وقالت لجنة إزالة التمكين، اليوم الأحد، إن السلطات السودانية تمكنت من ضبط شحنة اسلحة بمطار الخرطوم الدولي عبر طائرة قادمة من اديس أبابا مساء امس السبت.

وبحسب عضو اللجنة، وجدي صالح، فان الشحنة المضبوطة تشمل 72 صندوقا تحتوي على بنادق آلية مزودة بمناظير ليلية.

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وأشار في تصريحات صحفية محدودة الأحد إلى أن ثمة جزء من الشحنة تسرب من المطار إلى جهة غير معروفة.



وافاد بأنه ووفقا للمعلومات فإن مصدر الشحنة هو روسيا، حيث وصلت لأثيوبيا منذ مايو 2019، إبان الاعتصام امام القيادة العامة للجيش، مرجحا أن يكون الأمن الشعبي هو المستفيد من هذه الشحنة.



وأشار إلى أن السلطات الأمنية تتحفظ الآن على الشحنة المضبوطة، وشرعت في إجراء التحريات اللازمة، على أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل عقب اكتمال التحقيقات.

المصدر : روسيا اليوم

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