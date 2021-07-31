السبت 31-07-2021
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السبت، 31-07-2021 12:32 م

السلطات العراقية تضبط 3 طائرات مسيرة لدى مسافر عراقي قادم من تركيا

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الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الجمارك العراقية التابعة لوزارة المالية، اليوم السبت، ضبط 3 طائرات مسيرة لدى مسافر عراقي قادم من تركيا.

وذكرت هيئة الجمارك العراقية، بأنه "تم ضبط 3 طائرات مسيرة بحوزة مسافر عراقي في جمرك مطار البصرة الدولي قادما من اسطنبول".

وأضافت، أن "المسافر وصل على متن الخطوط الجوية التركية، واتخذت الإجراءات القانونية بحق الطائرات وفقا لقانون الجمارك رقم 23 لسنة 1984".

وتمكنت مصادر إعلامية، من التحقق من موديل الطائرات بحسب الصورة التي نشرتها الهيئة، وتبين أنها طائرات تصوير وفقا لما هو معروض من تعريف في موقع أمازون العالمي.

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ويذكر أن هجمات كثيرة طالت منشآت عراقية وأمريكية في العراق عبر الطائرات المسيرة، وتعمل السلطات العراقية على الحد من حركة هذا النوع من الطائرات.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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