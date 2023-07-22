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السبت، 22-07-2023 12:18 م

السلطات اليمنية تحدد هوية المتهم بقتل رئيس برنامج الأغذية العالمي في تعز

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الوكيل الإخباري- حددت السلطات اليمنية هوية المتهم بقتل رئيس مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

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وقال مسؤول أمني في تعز: "مرتكب جريمة الاغتيال بحق الموظف الأممي بمدينة التربة بتعز مؤيد حميدي هو من أبناء محافظة لحج منطقة الصبيحة"، مشيرا إلى أنه "يتواجد في مدينة تعز منذ عام 2017، بعد أن فر من محافظة عدن بسبب الملاحقات الأمنية لعناصر تنظيم القاعدة".

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعرب في بيان مساء أمس الجمعة عن "حزنه العميق" لمقتل أحد موظفيه في اليمن بدون تحديد اسمه وهويته.

وفي بيان ثان، حدد هوية الموظف على أنه "مؤيد حميدي، وهو أردني الجنسية"، توفي "بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى متأثرا بجراحه بعد إطلاق النار عليه" في مدينة التربة في جنوب غرب اليمن.

وأشار البيان إلى أن حميدي "وصل مؤخرا إلى اليمن لتولي منصبه الجديد كرئيس لمكتب برنامج الأغذية العالمي في تعز"، موضحا أنه عمل مع المنظمة الأممية "لما يقرب من 18 عاما منها مناصب سابقة في اليمن وفي السودان وسوريا والعراق".

ونقل البيان عن ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في اليمن ريتشارد راجان قوله إن "أي خسارة في الارواح في سبيل العمل الإنساني تعتبر مأساة غير مقبولة"، مطالبًا بتقديم الجناة إلى العدالة.

 




 

 


 

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