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السبت، 20-07-2024 09:49 ص

السلطات تتحرك.. رجل يهدد بقتل ترامب على "فيسبوك"

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الوكيل الإخباري- ألقت السلطات الأميركية القبض على رجل في فلوريدا، بسبب تهديدات "قتل" على وسائل التواصل الاجتماعي، ضد الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبه الجمهوري، جي دي فانس.

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وتم القبض على مايكل إم وايزمان، الجمعة، بتهمة توجيه تهديدات بالقتل، وفقًا لبيان صادر عن قسم شرطة مدينة جوبيتر في ولاية فلوريدا.


وجاء في البيان: "بعد التحقيق في التقارير وحساب المشتبه به على فيسبوك، وجد محققو الشرطة أن وايزمان وجه تهديدات متعددة ضد ترامب وفانس، اللذين أصبحا في وقت سابق من هذا الأسبوع المرشحين الجمهوريين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس على التوالي".


وأضافت: "كما تم توجيه تهديدات تتعلق بإيذاء جسدي لأفراد عائلتي ترامب وفانس".


ويأتي الاعتقال بعد أقل من أسبوع من محاولة اغتيال ترامب، والتي أدت إلى تدقيق جهاز الخدمة السرية ومخاوف بشأن تصاعد العنف السياسي.


وقالت الشرطة إنها تم تنبيهها في البداية إلى "التهديدات من خلال العديد من الشكاوى المتعلقة بالجرائم عبر الإنترنت، بالإضافة إلى السكان الذين عبروا عن قلقهم شخصيًا".


سكاي نيوز عربية




 




 

 


 

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