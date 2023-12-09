السوداني يأمر بالتحقيق في حادث الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد

الوكيل الإخباري - أعلنت القوات العراقية أنه بتوجيه من القائد العام محمد شياع السوداني تم تشكيل فريق عمل للتحقيق في الاعتداءات على السفارة الأمريكية والمنطقة الخضراء في بغداد.



وجاء في بيان يحيى رسول عبد الله المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة: "بتوجيه ومتابعة من القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وللوقوف على ملابسات الاعتداءات التي حصلت على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، وكذلك مقر جهاز الأمن الوطني، وعدد من المباني السكنية المجاورة، تم تشكيل فريق عمل مشترك للتحقيق مع المسؤولين الأمنيين عن المنطقة التي حصل فيها الاعتداء، وجرت في هذا الإطار إحالة الضباط والمنتسبين، من القطعات الماسكة والمفارز المختصة ضمن هذا القاطع، إلى لجان تحقيقية مختصة لمحاسبة المقصرين منهم، فيما تقرر تبديل الفوج الرئاسي بفوج من الفرقة الخاصة لمسك القاطع المذكور".

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وشدد البيان على أن الإجراءات الأمنية ستكون حازمة بحق العناصر التي أقدمت على هذا الفعل الإرهابي، وستكون تحت طائلة القانون، ولاسيما أنّ الأجهزة الأمنية المختصة توصلت إلى خيوط مهمة عنهم، كما منحت القوات الأمنية صلاحيات واسعة للتصدي الفوري لأي عمل يمسّ أمن البعثات الدبلوماسية ومواقع تواجد المستشارين الدوليين، وعدم التهاون بهذا الأمر مطلقاً.



وأكد السوداني خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قدرة الأجهزة الأمنية على ملاحقة المتورطين في الاعتداءات على مقر السفارة الأميركية في بغداد أمس، محذرا من من الرد المباشر بدون موافقة حكومته وأهمية عدم تكرار ما حصل من اعتداء في جرف النصر.



وأشار إلى "التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين ضمن بعثة التحالف الدولي ومنشآته، وأنّ الأجهزة الأمنية قادرة على ملاحقة وكشف المتورطين بهذه الاعتداءات".

RT