السودان ..ارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات الى 63 شخصا

الوكيل الإخباري-أكدت الشرطة السودانية أنها تعاملت مع "الحالات المتفلتة" خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد أمس الأحد "بالقدر المعقول من القوة القانونية".

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وأصدر المكتب الصحفي للشرطة بيانا، اليوم الاثنين، حول التظاهرات التي انطلقت في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات، جاء فيه أن مضابط الشرطة سجلت وفاة مواطن سوداني وإصابة 8 آخرين، وفقا لوكالة السودان للأنباء.

وكشف البيان عن إصابة 22 فردا من عناصر الشرطة، فضلا عن تهشيم زجاج 4 من مركباتها، لافتا إلى أنه جرى القبض على 86 مواطنا سودانيا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، على خلفية تلك التجاوزات.



ونفت الشرطة في بيانها ما تداولته بعض مواقع التواصل عن استشهاد ضابط شرطة برتبة ملازم خلال التظاهرات.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الاثنين، أن عدد ضحايا الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفع إلى 63 قتيلا.



ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، على رأسها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للمعارضة والاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في البلاد، عبد الفتاح البرهان.



وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، اتخذ البرهان عدة قرارات تضمنت إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس عبد الله حمدوك، فضلا عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.





سبوتنيك

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