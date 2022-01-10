الإثنين 10-01-2022
الوكيل الاخباري

الحكومة: تفعيل توقيع الهوية الرقمية يتطلب مراجعة المواطن مرة واحدة

العراق تقر الاتفاقية الاطارية لأنبوب نقل نفط البصرة للعقبة

الغذاء والدواء : رسوم ترخيص منشآت بيع الدخان والتبغ تدفع مرة واحدة

مؤتمر صحفي حول قرارات متعلقة بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية

الحواتمة يوعز بتوسيع نطاق البحث عن المركبة المفقودة في معان

أسعار الذهب محليا

التربية : دوام الفصل الدراسي الثاني وجاهيا في 1 شباط

كشف أسباب تأجيل اجتماع نيابي لمناقشة أسعار المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية

شكاوى من نقص مطاعيم الأطفال في إربد.. والصحة ترد

الأردن يعزي الولايات المتحدة بضحايا حريق مبنى سكني

الإثنين، 10-01-2022 12:23 م

السودان ..ارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات الى 63 شخصا

YemenShabab2020-12-19-08-41-18-484411


الوكيل الإخباري-أكدت الشرطة السودانية أنها تعاملت مع "الحالات المتفلتة" خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد أمس الأحد "بالقدر المعقول من القوة القانونية".

اضافة اعلان


وأصدر المكتب الصحفي للشرطة بيانا، اليوم الاثنين، حول التظاهرات التي انطلقت في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات، جاء فيه أن مضابط الشرطة سجلت وفاة مواطن سوداني وإصابة 8 آخرين، وفقا لوكالة السودان للأنباء.

 

وكشف البيان عن إصابة 22 فردا من عناصر الشرطة، فضلا عن تهشيم زجاج 4 من مركباتها، لافتا إلى أنه جرى القبض على 86 مواطنا سودانيا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، على خلفية تلك التجاوزات.

ونفت الشرطة في بيانها ما تداولته بعض مواقع التواصل عن استشهاد ضابط شرطة برتبة ملازم خلال التظاهرات.

 

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الاثنين، أن عدد ضحايا الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفع إلى 63 قتيلا.


ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، على رأسها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للمعارضة والاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في البلاد، عبد الفتاح البرهان.


وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، اتخذ البرهان عدة قرارات تضمنت إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس عبد الله حمدوك، فضلا عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

 سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
-1638899792-0

بسبب الطقس.. إغلاق ميناءي الإسكندرية والدخيلة في مصر

flag-of-turkey-3036191_1920

تركيا تعزي الولايات المتحدة في ضحايا حريق بنيويورك

1055033768_0_0_3641_2048_1920x0_80_0_0_a1c1931d7d5676acde587b895f3ac0cd

روسيا.. سحب قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان في أقرب وقت ممكن

6169046-113277681

يونيسف 'غاضبة' وتدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في إثيوبيا

23f09faae2cdfa9c37bff7617aaf73d7-780x470

رئيس كازاخستان: البلاد نجت من محاولة انقلاب

1_425443_large

اعتقال نحو 8 آلاف في كازاخستان.. وعودة الإنترنت إلى ألماتي

أخبار متعلقة
754526_0

الجامعة العربية ترحب بإعلان الأمم المتحدة العمل على تسهيل الحوار في السودان

مجلس-الأمن-1-730x438

مجلس الأمن يعقد الأربعاء جلسة حول السودان

98898989

كازاخستان.. 4266 موقوف خلال الاحتجاجات في البلاد

czo5MjoiaHR0cHM6Ly9lbWFyYXQtbmV3cy5hZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8xMi9lbWFyYXQtbmV3c18yMDIxLTEyLTI1XzEwLTM5LTUzXzcwMjMxMC5qcGciOw==

قطع الإنترنت عن السودان قبل انطلاق الاحتجاجات

286269_highres (1)

كازاخستان.. إعلان حالة الطوارئ في العاصمة إثر احتجاجات

1220213021149662126906

دعوة أممية للأطراف السودانية إلى حوار هادف