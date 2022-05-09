الإثنين 09-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الحكومة: ارتفاع اسعار المحروقات عالمياً

صفة الاستعجال لمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

المجلس العربي يعتمد مستشفى الملك المؤسس لتدريب أطباء الكلى

وزير الطاقة السعودي: الفجوة بين أسعار الخام والوقود تبلغ نحو 60%

البنك المركزي يُعمم على البنوك بشأن رسوم الاستعلام الائتماني

التربية تحدد موعد بدء الامتحانات التجريبية للتوجيهي

حجاوي: كورونا لم تنتهي بعد

تنويه من هيئة الاتصالات للراغبين بالسفر خارج المملكة

حماية المستهلك للصناعة والتجارة: الدجاج ما زال غير متوفر في الاسواق

الإثنين، 09-05-2022 10:19 ص

السودان .. اصابة 32 مدنيا بمظاهرات السبت في الخرطوم

111767390f2337732bef6721d2a953f2a8861045


الوكيل الإخباري-أعلنت لجنة أطباء السودان، الإثنين، إصابة 32 مدنيا في مظاهرات السبت بالعاصمة الخرطوم.

اضافة اعلان


ووفق بيان للجنة الطبية (غير حكومية)، "بلغ عدد المصابين يوم السبت، 32 شخصا خلال مظاهرات بحي (بري) شرقي الخرطوم".


وأوضح البيان أن الإصابات تراوحت بين الاختناق جراء استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وإصابات بالرأس، ودهس بسيارة تابعة لقوات الشرطة.


والسبت، شارك مئات السودانيين في تظاهرة بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بعودة "الحكم المدني الديمقراطي" في البلاد.


ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

 

 

الاناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
16451673892007667978

تركيا تعلن تحييد 12 إرهابيا شمالي سوريا

5d1c9cb8d4375058078b4611

روسيا .. بوتين يوقع مرسوما حول التدابير الإضافية لدعم عائلات العسكريين

علم الفلبين

الفلبين .. بدء التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد

Doc-P-874089-637696257428513160

لبنان : 60% نسبة مشاركة المغتربين حول العالم بالانتخابات البرلمانية للان

5e1c4c1242360435802e7294

السعودية : خادم الحرمين أجرى منظاراً للقولون والنتيجة سليمة

٢٠٢١١١٠٢_١٢٢٨٠٦-780x470

بسبب الطقس .. روسيا تعلن الغاء العروض الجوية بمناسبة يوم النصر

أخبار متعلقة
أعراض_إنفلونزا_الطيور_عند_الإنسان

أميركا تعلن تسجيل أول اصابة بشرية بإنفلونزا الطيور

thumbs_b_c_9010dec7ec3e2e55bb0f9f0a05197c01

في ذكرى فض الاعتصام .. السودان تحظر التجمعات وسط العاصمة

w

لجنة حكومية: عدد قتلى أحداث دارفور يفوق 200 شخص

thumbs_b_c_bc9ef3fcb32ca05c558959a55728b6e9

السودان.. 176 قتيلا و220 إصابة في أحداث غرب دارفور

e

مظاهرات ليلية جديدة بالخرطوم للمطالبة بالحكم المدني