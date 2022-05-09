السودان .. اصابة 32 مدنيا بمظاهرات السبت في الخرطوم

الوكيل الإخباري-أعلنت لجنة أطباء السودان، الإثنين، إصابة 32 مدنيا في مظاهرات السبت بالعاصمة الخرطوم.

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ووفق بيان للجنة الطبية (غير حكومية)، "بلغ عدد المصابين يوم السبت، 32 شخصا خلال مظاهرات بحي (بري) شرقي الخرطوم".



وأوضح البيان أن الإصابات تراوحت بين الاختناق جراء استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وإصابات بالرأس، ودهس بسيارة تابعة لقوات الشرطة.



والسبت، شارك مئات السودانيين في تظاهرة بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بعودة "الحكم المدني الديمقراطي" في البلاد.



ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

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